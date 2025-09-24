Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. 01-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde, toplam 6 bin 555 önleyici ve adli devriye icra edildi. Bu devriyeler ve yol kontrol uygulamaları kapsamında 313 bin 273 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde, 8 dolandırıcılık, 13 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 17 hırsızlık, 2 öldürme ve 77 diğer suçlar olmak üzere toplam 626 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 117 şahıs, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi.

İlk sekiz ay içerisinde 2 milyon 772 bin 551 şahıs sorgulandı

Jandarma ekiplerinin 2025 yılı ilk sekiz aylık dönemdeki genel performansı da dikkat çekti. Ocak-Ağustos ayları arasında 54 bin 994 devriye faaliyeti yürütülürken, bu süreçte 2 milyon 772 bin 551 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucu 770 dolandırıcılık, 429 uyuşturucu madde kullanımı, 341 hırsızlık, 24 öldürme, 13 terör ve 6 bin 611 diğer suçlar çerçevesinde toplam 8 bin 188 kişi yakalandı. Bu kişilerden bin 273’ü, kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca 8 aylık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda 137 ruhsatsız tabanca, 89 av tüfeği, 100 kurusıkı tabanca ve 3 makineli tabanca da ele geçirildi.