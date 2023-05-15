BMX ile MTB’nin 2 Dünya ve 1 Avrupa Kupası ile şehirde bisiklet rüzgârı estirecek olan Tour Of Sakarya yarışları için nefesler tutuldu. 17 Mayıs’ta başlayıp 11 Haziran’a kadar sürecek olan Sakarya Bike Fest heyecanı dünyanın dört bir yanından takip edilecek.SAKARYA (İGFA) - Daha önceki yıllarda ev sahipliği yaptığı dünya kupası ve organizasyonlarla adını duyuran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden heyecanlı 3 dev yarış için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin kapılarını aralıyor.

Bisiklet alanında en büyük yarışlar olan BMX Supercross ve MTB (dağ bisikleti) yarışları Sakarya’da start alacak.

Nefes kesecek olan Sakarya Bike Fest, şehrin kalbinden ve simge noktalarından geçecek olan Tour Of Sakarya (yol bisikleti yarışı) ile taçlandırılacak. Ayrıca bu yıl ikinci kez MTB Elimatör Dünya Kupası’na (dağ bisikleti yarışı) ev sahipliği yapılacak.

Dünya şampiyonu yarışçılar, dünyanın dört bir yanından misafirler takvim başladığı günden itibaren yaklaşık 1 ay Sakarya’da olacak. Özellikle yol bisikleti yarışları için şehrin en güzel köşelerinden geçen yollarında hazırlıklar yapılıyor. Programla ilgili bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar binlerce sporseverin yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarının ağırlanacağını çeşitli etkinliklerin, bisiklet festivallerinin, çekilişlerin ve çocuk oyunlarının düzenleneceğini belirtti.

Sakarya’ya ve dünyaya çağrı yapan Başkan Yüce, “Biz artık bu işin merkeziyiz. Her yıl dünyayı misafir ediyoruz. Organizasyonları en ince ayrıntısına kadar hassasiyetle yöneterek dünyada bisikletin merkez kenti olduk. Bu yıl heyecan doluyuz çünkü 3 farklı dev kupa koşulacak. Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ve kentimizin merkezi yol, dağ bisikleti ve supercross yarışlarıyla nefesler tutulacak. Etkinliklerimiz, çekilişlerimiz ve çocuk oyun programlarımız da ilk günden itibaren başlayacak. Dünya Sakarya’nın adını bir kez daha duyacak, biz hazırız. Tüm Sakarya’yı vadiye bekliyoruz” dedi.

Yarış takvimi şu şekilde;

17-20 Mayıs 2023 Tour Of Sakarya (Yol Bisikleti Yarışması)

17.05.2023 (Etap 1) Başlangıç Saat 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

18.05.2023 (Etap 2) Başlangıç Saat 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

19.05.2023 (Etap 3) Başlangıç Saat 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

20.05.2023 (Etap 4) Başlangıç Saat 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi