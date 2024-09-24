Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ofis Sanat Merkezi (OSM) çocukların sanatla bütünleşeceği ve kendilerini keşfedeceği "Sanat Atölyesi" projesiyle sanatın merkezi oluyor. Devam zorunluluğu olmayan ve tamamen ücretsiz olacak atölyelerde çocuklar sanata dair tüm etkinliklerden ilham alarak, farklı sanat dallarında çalışmalar yapacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocuklara yönelik yeni bir "Sanat Atölyesi" projesini hayata geçiriyor.

İlk ve orta dereceli okul öğrencilerine yönelik Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek atölye, çocuklara sergi gezme kültürü kazandırmayı, sanatsal mekanları tanıtıp sevdirmeyi ve izlenimlerini beyaz sayfaya resmetmelerini amaçlıyor.

OSM SANATIN MERKEZİ OLUYOR

Eğitim sezonunda öğrencilerin devam zorunluluğu olmadan, istedikleri zaman katılabilecekleri projeyle OSM, sanatın merkezi haline gelecek.

Sakarya’da sanatsal faaliyetlerin merkezi olan, yeni nesillerin sanata yakınlaşmasına ve kültürel bilinç kazanmalarına öncülük eden OSM'de açılacak atölyenin çocukların ilgi odağı olması bekleniyor.

"SANATA İLGİ UYANDIRACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin çocuklara sanatı sevdirmek ve kültürel bağlarını güçlendirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ofis Sanat Merkezi’ni yeniden canlandırarak, hem çocuklarımızın hem de sanatseverlerin bu mekânda sanatı daha yakından deneyimlemesini amaçlıyoruz. Çocuklarımıza sergi gezme alışkanlığı kazandırarak, estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi ve izlenimlerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle hem sanata ilgi uyandırmak hem de geleceğin sanatsever bireylerini yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Atölyelerde çocuklar, farklı sanat dallarında çalışmalar yapacak, sergilerden ilham alarak kendi eserlerini oluşturacak.

WORKSHOPLAR, ETKİNLİKLER

Çeşitli workshopların yapılacağı bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin sanatsal becerileri gelişecek, özgüvenleri yükselecek ve sanatsal mekanlarla daha derin bağlar kurmalarına kapı açılacak.

50 kişilik kontenjanla yapılacak etkinliklere katılım tamamen ücretsiz olacak ve kayıtlar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan randevu alınarak yapılacak.

OFİS SANAT MERKEZİ

Sergilere ev sahipliği yaparak şehrin sanat gelişimine katkı sunan OSM, yerel sanatçıların eserlerine vitrin olma özelliğiyle her gün çok sayıda sanatseveri ağırlıyor. Bu merkez, ev sahipliği yaptığı projelerle Sakarya'nın kültürel gelişimine ivme kazandırırken yürütülen faaliyetlerle şehrin genç yeteneklerini keşfediyor.