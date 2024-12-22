Sosyal Gelişim Merkezi tarafından ebeveynlere yönelik hazırlanan atölyede, medya okuryazarlığından dijital bağımlılığa, çevrim içi güvenlikten dezenformasyona kadar pek çok önemli konu ele alınacak.

Eğitimde dijital çağın gerekliliklerine uyumlu bir yaşam için önemli bilgiler aktarılacak, ipuçları verilecek. Hem teorik hem de uygulamalı çalışmaların yer alacağı atölyede, katılımcıların maksimum verim alabilmesi için kontenjanlar sınırlı olacak.

Kayıtlar başvuru sırasına göre kabul edilecek. Yapılan açıklamada, “Katılmak isteyen ebeveynlerin erken başvuru yapmaları önemle tavsiye edilmektedir” vurgusu yapıldı.

Kayıtlar 23-25 Aralık tarihlerinde www.sakarya.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek.