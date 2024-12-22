Şehit Süleyman Bey İlkokulu ve Bandırma Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) iş birliğiyle yürütülen “Küçük Düşler, Büyük Adımlar” projesi kapsamında 17 öğrenci girişimcilik eğitimi aldı. Proje dahilinde öğrenciler, Bandırma’da hizmet veren bir pasta ve unlu mamuller işletmesini ziyaret ederek iş süreçlerini yerinde gözlemledi. İşletme sahibiyle bir araya gelen öğrenciler, üretimden pazarlamaya kadar birçok konuda bilgi edinme şansı yakaladı.

Bandırma Bilim Sanat Merkezinde görev yapan Sınıf Öğretmeni Nimet Ayper, Rehber Öğretmeni Engin Ceylan ve Şehit Süleymanbey ilkokulu Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan proje koordinatörü Özlem Kolay’ın öncülüğünde yürütülen proje iki okuldan oluşan 15 kişilik öğrenci grubu ile hayata geçti.

Bandırma Bilim Sanat Merkezi de projeye destek vererek çocukların yenilikçi düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenledi. Okul yönetimi, bu tür projelerle öğrencilerin erken yaşta girişimcilik bilinci kazanarak, geleceğin bireyleri olmalarını hedeflendiğini vurguladı.

Proje Koordinatörü Özlem Kolay "Çocuklarımızın girişimcilik becerilerini geliştirmek ve onları geleceğin başarılı bireyleri olarak yetiştirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız, çocukların düşünme becerilerini ortaya çıkararak onları iş dünyasıyla erken yaşta tanıştırmak. Girişimcilik sadece bir iş kurma süreci değil; aynı zamanda risk almayı öğrenme, takım çalışması yapma ve başarısızlık karşısında pes etmeme becerisidir. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, girişimcilik dünyasını yerinde görme fırsatı buldu. Çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkararak onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek bizim en büyük hedefimiz. Ayrıca, finansal bilinç, kaynak yönetimi ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı da önemsiyoruz. Bugün burada, onların heyecanına şahit olmak ve ortaya koydukları fikirleri görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kolay “Bu proje ile öğrencilerimizin hayal gücünü harekete geçirirken, onları üretken bireyler olmaya teşvik ediyoruz. Onlara sadece akademik bir bilgi sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda gerçek hayatta karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkma becerileri de kazandırıyoruz. Geleceğin girişimcileri, liderleri ve yenilikçileri olabilecek bu çocuklar, doğru yönlendirmeyle büyük işler başarabilir. Bu yüzden onlara rehberlik etmek ve destek olmak bizim için çok değerli" ifadelerinde bulundu.

Proje kapsamında öğrenciler, girişimcilik dünyasını daha yakından tanıyabilmek için kendi sorularını hazırladı ve bu soruları işletme sahibine yönelterek detaylı bilgiler aldı. İşletme sahibi, çocukların ilgisi ve merakından memnuniyet duyduğunu ifade ederek jest amaçlı pasta ikramında bulundu. Program, öğrencilerin işletme sahibi ve proje ekibiyle toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.