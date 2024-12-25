Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasadışı kumar ve bahis oynatılan kıraathaneye jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Kumar oynayan dört kişiye 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi üzerinde bulunan bir kıraathanede kumar ve bahis oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kıraathaneye kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda; 4 kişiye Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak çerçevesinde 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. E.T. (58) isimli şahsa da Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlaması suçundan adli ve idari işlemlere başlanıldı.