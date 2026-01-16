Yeni dönem kapsamında; tezhip, karakalem, Arapça (A1-A2), ileri Excel uygulamaları, yazılım tabanlı muhasebe uygulamaları ve bilgisayar işletmenliği gibi alanlarda sınıflar açılacak. Eğitimler; Güneşler, Ozanlar, Tekeler, Sapanca ve Karaman SAMEK merkezlerinde uzman eğiticiler tarafından verilecek. Planlamaya göre; tezhip eğitimi Güneşler SAMEK'te; karakalem kursları Güneşler, Tekeler ve Ozanlar merkezlerinde düzenlenecek. Dil eğitimi almak isteyenler için Arapça dersleri Ozanlar ve Karaman'da, bilişim ve mesleki gelişim alanındaki kurslar ise Sapanca SAMEK merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA