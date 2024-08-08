Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun en büyük kültür ve sanat festivaline ev sahipliği yapacak olan Sakarya Millet Bahçesi’ni hazırlıyor. Park alanındaki otlar biçiliyor, peyzaj düzenlemeleri yapılıyor ve deforme olan alanlar yenileniyor

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda birbirinden renkli programlar ile şehirdeki atmosferi değiştirecek olan Sakarya Kültür Festivali’ne hazırlanıyor.

HUMMALI BİR HAZIRLIK

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Hemşehri Buluşmaları, TRT şehir konserleri ve birbirinden güzel sinema gösterimleriyle çocuk oyunlarının gerçekleştirileceği festival için Sakarya Millet Bahçesi’nde hummalı bir hazırlık yürütüyor.

Büyükşehir park alanında çim biçme, yabani ot temizliği, peyzaj düzenlemeleri yapıyor ve deforme olan alanları sil baştan yeniliyor.

‘ESKİ AÇIK’ YENİ YÜZÜYLE

Bu kapsamda Sakarya Kültür Festivali kapsamında Sakaryalı sanatseverlerin ağırlanacağı Eski Açık Tribün’ün deforme olan kısımları sıva ve montaj yapılarak yenilendi.

Tribünde şehrimizi temsil eden ‘Yeşil-Siyah’ renklerde yeniden boyandı. 8 Ağustos akşamı yani bugün yapacak olan festivalin detaylı takvimi www.sakarya.bel.tr’de yer alıyor.