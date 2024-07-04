Sakarya Valiliği, bugün başlayarak Cuma günü saat 16.00’a kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre öğlen saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün öğle saatlerinden itibaren ilimizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.