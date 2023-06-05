Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Sakarya’da okuyan uluslararası öğrencilere şehrin kuzey bölgelerindeki tarihi ve turistik noktalar gezdirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Tanıtım Müdürlüğütarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya’da okuyan uluslararası öğrenciler için şehrin kuzey kesiminde yer alan Karasu Yeni Mahalle, Karasu Sahili, Acarlar Longozu gibi tarihi ve turistik noktalara gezi düzenlendi.

Sakarya Nehri’nin Karadeniz ile buluştuğu nokta olan Karasu Yeni Mahalle’de uluslararası öğrencilere, o bölgede yaşamış Kurtuluş Savaşı kahramanlarından İpsiz Recep hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra Mavi Bayraklı plajlara sahip olan Karasu Sahili ve Türkiye’nin en büyük tek parça su basar ormanı Acarlar Longozu’nu ziyaret etti.

Buradaki geçirdikleri güzel zamanı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren öğrencilerin son ziyaret noktası ise Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi oldu. Uluslararası öğrenciler burada gerçekleştirilen UCI BMX Racing Dünya Kupası yarışlarını takip etti.