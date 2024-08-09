Sakarya’da 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Karadeniz, 2024’ün başından bugüne kadar Sakarya’da güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Vali Karadeniz, “1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında tüm terör örgütlerine yönelik olarak ilimizde 100 operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi tutuklanmış, 33 şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştır. İlimizdeki yedi aylık dönemde göçmen kaçakçılığına yönelik olarak icra edilen çalışmalarda; 33 organizatör tutuklanmış, bin 370 düzensiz göçmen yakalanmış, 714 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmiştir. Ülkemizde ve ilimizde düzensiz göç ile mücadelemiz de kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Narkotik suçlara yönelik 274 şahıs tutuklandı

Kolluk kuvvetlerince Sakarya’da son 7 ayda yapılan uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gerçekleştirilen operasyonları aktaran Vali Karadeniz, “Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bu yılın ilk yedi ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 419 kişi gözaltına alınmış, 274 kişi tutuklanmış, 117 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 25 bin adet uyuşturucu hap, 10 kilo sentetik cannabinoid ham maddesi 141 kilo sentetik cannabinoid, 1 kilo kokain, 180 kilo skunk, 81 kilo esrar, 5 bin kök hint keneviri bitkisi, 346 gram eroin ve 10 kilo 630 gram da metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir” diye konuştu.

58 bin adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Organize ve kaçakçılık suçları ile ilgili ekiplerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri belirten Karadeniz, “Organize suçlarla yapılan çalışmalar çerçevesinde yılın ilk ayında 206 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14’ü tutuklanmış ve 4 şahıs adli kontrolden serbest bırakılmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede yılın ilk yedi aylık döneminde yapılan çalışmalarda; 5 kişi tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 992 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 32 milyon 392 bin adet dolu ve boş makaron 58 bin adet gümrük kaçağı eşya, 232 sikke, 71 adet eski eser, 3 adet kaçak oto, 8 bin paket sigara ve 155 adet sahte para ele geçirilmiştir. Asayişle ilgili suçlar çerçevesinde ilk yedi ay içerisinde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 96,8 ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 72,85. Yol kontrollerinde ve yapılan diğer kontrollerde ilk yedi ay içerisinde güvenlik güçlerimizce 7 bin 746 şahıs hakkında işlem yapılmış ve bu işlemler neticesinde 573’ü tabanca olmak üzere toplam bin 8 silah ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

3 bin 779 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı

Siber suçlara ilişkin toplam 3 bin 779 sosyal medya hesabında çalışma yapıldığını aktaran Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “Siber suçlarla ilgili yapılan ilk yedi aylık çalışmalarda toplam 3 bin 779 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış. Bunlardan 107’sinde terör iltisakı, 8’inde ödeme sistemlerine yönelik, 7’inde yasa dışı bahis, 12 tanesinde çocuk istismarına yönelik ve 1 tanesinde de bilişim sistemlerine yönelik olarak işlem yapılmıştır. İlimizde yedi ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 50 bin 453 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 9 bin 498 araç trafikten men edilmiştir. Bu yılın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında ilimizde 19’u ölümlü, 2 bin 147’si yaralamalı olmak üzere toplam bin 928 adette maddi hasarlı kaza olmak üzere 4 bin 94 kaza meydana gelmiş ve bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 134 kişi de yaralanmıştır. Hayatımızı kurtaran ve sevdiklerimize kavuşturan en önemli detayların trafik kurallarında saklı olduğuna inanıyoruz. İlimizin ve vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor, onlara başarılar diliyor ve tüm vatandaşlarımıza güvenli günler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.