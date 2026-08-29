Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk C., henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araca ateş açtı. Olayın ardından şüpheli bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin izine kısa sürede ulaştı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Faruk C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.