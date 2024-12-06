Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara sinemayı sevdirecek, yeni ve dikkat çekici bir projeye imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan ‘Gezen Sinema’ tırı, Sakarya’nın okullarını geziyor. Çocuklara sinema kültürünü sevdirmek için başlatılan bu proje sayesinde Sakarya’da sinema çocukların ayağına gidiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kültürel bir zenginlik sunmayı ve onların hayal dünyalarını geliştirmek için birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ortaklığıyla başlatılan ‘Gezen Sinema’ projesi, şehre adeta farklı bir renk getirdi. Çocuklara sinema kültürünü sevdirmek ve sanatsal yönlerini güçlendirmek için başlatılan bu proje çerçevesinde sinema tırının ilk durağı Adapazarı Talat Tömekçe İlkokulu oldu.

Gezen sinema önünde ilk ziyarette 900 öğrenci film izledi, keyifli vakit geçirdi. Film gösteriminin yanı sıra düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Eğlenceli gün müzik ve dans etkinlikleriyle son bulurken çocuklar, aileleri ve öğretmenler Büyükşehir’e anlamlı organizasyon için teşekkür etti. ‘Gezen Sinema’ tırında çocuklar için seçilen film programları, çocukların eğlenirken birçok konuda eğitim almalarını sağlıyor. Etkinlikler çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklar için büyük bir fırsat olan bu proje, çocukların sinemaya erişimini kolaylaştırıyor. Tırın içinde özel bir sinema salonu bulunuyor ve çocuklar seçilen filmleri geniş ekranlarda ve yüksek kaliteli ses sistemiyle izleyebiliyor. Proje ilçelerde okulları ziyaret etmeye devam edecek.