İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce 3 ayrı operasyonda, 7 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan 179 gram aseton ve 23 gram sıvı hammadde ile 90 gram metamfetamin, 75 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.