Edinilen bilgiye göre, Pınarhisar Ataköy yolu üzerinde seyir halinde olan panelvan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. Savrulan araç, yol kenarında bulunan beton çeşmeye çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.