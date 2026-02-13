Olay, gece saat 00.20 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç kız arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kız, yanlarında bulunan biber gazını arkadaşlarına sıktı. Biber gazından etkilenen B.S. isimli kız fenalık geçirirken, bunun üzerine çılgına dönen arkadaşı da kızlardan birine tokat attı. Tokatın etkisiyle sendeleyen kız, biber gazını tekrar kullandı ve kendisine vuran kişiye sıktı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale etmek istedi. Olay anında sokakta büyük panik yaşanırken, tarafların birbirlerine yönelik ağır hakaretleri çevrede yankılandı. Biber gazından etkilenen B.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca gazın etkisi nedeniyle müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA