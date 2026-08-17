Kadıköy Mahallesi Ortaoba köyü yolu üzerinde bulunan ve halk arasında Şıp Şıp Dede olarak bilinen, Seyid Muhammet Hazretleri'ne ait çilehanenin de bulunduğu türbe, Edremit'in önemli tarihi ve manevi değerleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınında alevlerin arasında kalan türbenin çevresinde zarar meydana geldi. Yangının ardından bölgede incelemede bulunan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, türbede incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında belediye ekiplerinden yerinde bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında yalnızca türbenin bakım ve onarımı değil, Şıp Şıp Dede ve çevresinin genel düzenlemesi de yapılacak.

Yangından etkilenen ve zarar gören alanlarda gerekli temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Türbenin çevresindeki yürüyüş ve kullanım alanları elden geçirilirken, vatandaşların daha güvenli ve rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çevre düzenlemesi yapılacak. Yangın nedeniyle zarar gören bitki örtüsü ve çevredeki alanların da yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Türbenin yapısal durumunun kontrol edilmesinin ardından ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlatılarak hızlı bir şekilde tamamlanması ve alanın yeniden vatandaşların ziyaretine açılması hedefleniyor.

Başkan Mehmet Ertaş, Şıp Şıp Dede Türbesi ve çevresindeki incelemelerinin ardından yangın sırasında bölgede mahsur kalan ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocukları da ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen Ertaş, ailelerinden yaşananlarla ilgili bilgi alarak çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Başkan Ertaş, çocukların sağlık durumlarının iyi olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Şıp Şıp Dede Türbesi'nin ilçenin tarihi ve manevi hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yangında zarar gören türbe ve çevresinin en kısa sürede yeniden düzenleneceğini söyledi.

Başkan Ertaş, 'Şıp Şıp Dede Türbesi, Edremit'imizin tarihi ve manevi değerleri arasında önemli bir yere sahip. Yaşanan orman yangınında türbemizin ve çevresinin zarar görmesinden büyük üzüntü duyduk. Ancak yangının ardından burayı yeniden ayağa kaldırmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz.

Türbemizin bakım ve onarımını yapacak, çevresinde de kapsamlı bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Yangından zarar gören alanları temizleyerek, vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde ziyaret edebileceği bir alan oluşturacağız.

Edremit'in tarihi, kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Şıp Şıp Dede'yi ve çevresini yeniden düzenleyerek bu önemli mirası gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz' dedi.