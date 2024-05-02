Sakarya’da jandarma ekiplerince Nisan ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak işlem yapılan 195 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nisan ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 168 olaya müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı. Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 17 kilo 136 gram kubar esrar, 892 gram bonzai, 94 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 480 ml. sıvı extacy maddesi, 48 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 80 kök kenevir, 60 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 91 adet tarihi obje, 1 adet dedektör, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 153 adet çeşitli çaplarda tabanca ve tüfek fişeği, 9 kilogram tütün, 1 adet makaron makinesi, 90 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet puro ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan195 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.