Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın güvenliği denetimlerini sıklaştırarak öğrenci yurtlarını mercek altına aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen yurt denetimlerinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve muhtemel risklere karşı önlem almak için çalışmalara ağırlık verildi. Denetimler çerçevesinde yangın söndürme sistemleri, acil çıkış yolları, yangın merdivenleri, alarm sistemleri ve yangın tüplerinin durumu detaylı şekilde denetlendi. Ayrıca, yangın anında yapılması gerekenler hakkında yurt yetkililerine bilgiler veren ekipler, acil durum tahliye planlarının etkinliğini kontrol etti. Yapılan bu çalışmalarla şehrin dört bir yanında hizmet veren özel ve kamusal işletmelerin, muhtemel bir yangın durumuna hazır olması sağlanıyor. Yangına müdahale ve tahliye planlarının en etkin ve hızlı şekilde sağlanması için tüm ayrıntılar, Büyükşehir İtfaiyesi tarafından aktarılıyor.

Kaynak: iha