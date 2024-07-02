Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Gülcan K. (44) idaresindeki 54 ACA 628 plaka hafif ticari araç, Halime S. (40) idaresindeki 34 RE 0205 plakalı SUV tipi araç ve İlyas K. idaresindeki 34 UF 848 plakalı minibüs cadde üzerinde çarpıştı. Kazada H.A., M.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.