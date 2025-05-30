Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, Sapanca Gölü kenarında düzenlenen piknik etkinliğiyle yaz mevsimini karşıladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) çatısı altında faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyeleri, düzenlediği piknik etkinliğiyle yaza ‘merhaba’ dedi.

Sapanca’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen programda öğrenciler doğayla buluştu, keyifli bir gün geçirdi.

SOSYAL BAĞLAR GÜÇLENDİ

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyunlarla eğlendi, müzik eşliğinde dans ederek doyasıya vakit geçirdi. Ailelerin de katılım sağladığı program, doğayla iç içe geçirilen anların yanı sıra sosyal bağların da güçlenmesine katkı sundu.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜRLER

Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde yıl boyunca sürdürülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin, öğrencilerin gelişimine ve toplumsal uyumuna önemli katkı sunduğu ifade edilirken, etkinliğe katılan aileler Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.