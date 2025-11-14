Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi neticesinde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’un naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda törenle karşılandı. Şehidin naaşı buradaki törenin ardından Sakarya’ya uğurlandı.

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan’da düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39), şehit oldu. Karakuş’un, anne ile babasının Gümüşhane’de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş’un Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, Kocaeli’de Cengiz Topel Havalimanı’na indi. Karşılama töreninin ve edilen duanın ardından Karakuş’un naaşı memleketi Sakarya’ya uğurlandı. Karşılama törenine Karakuş’un ailesi başta olmak üzere Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan katıldı.