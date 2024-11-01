Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyesi’ni ağırlayacak.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi 2. hafta karşılaşması 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Kapalı Salonu’nda oynanacak.

Saha ve seyircisi önünde bu sezon ilk mücadelesine çıkacak Büyükşehir’in dev adamlarında mutlak hedef galibiyet olacak.

Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmayla ilgili Büyükşehir Belediyesi basketbol severlere çağrıda bulunarak, tüm Sakaryalı sporseverler dev adamlara destek için tribüne davet edildi.