Körfez Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Tutanak özetinin okunması sonrasında maddeler tek tek görüşülerek karara bağlanırken, komisyon raporları okundu. Körfez Belediyesi ile Körfez Kızılay Şubesi arasında ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek "Sevgi Mağazası" ile ilgili olarak da Başkan Söğüt’e oy birliğiyle yetki verildi. Ayrıca yine İlimtepe İş Merkezi’nde bulunan bağımsız bölümlerde KOMEK kurslarının açılması için bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine karar verildi. Toplantıda ayrıca Hereke’de İSU tarafından yapılması planlanan terfi istasyonu ve hibe traktör alımı ile ilgili olarak Başkan Şener Söğüt’e verildi. 15 gündem maddesinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantı sonrasında dilek ve temenniler de görüşüldü. Başkan Şener Söğüt, kendisine iletilen konularla ilgili de meclisi bilgilendirdi. Bir sonraki meclisin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA