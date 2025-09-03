Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, düzenlenen basın toplantısında, çarşamba pazarının kumaş kısmının taşınması konusunda detayları paylaştı. Başkan Dinç, "Her geçen gün daha fazla kitleye ulaşan bir çarşamba pazarı var. Pazarımıza sadece Erenler ve Sakarya’mızdan değil bölgemizin birçok şehrinden de gelen vatandaşlarımız var. Geçtiğimiz yıl çarşamba pazarı ile ilgili vatandaşların artan şikayetlerinin ardından meclisimizde bulunan tüm partilerin temsilcilerinin olduğu bir komisyon kurarak şikayetlerin ve taleplerin incelenmesini talep ettik. Komisyon üyeleri, uzun süre konu üzerinde görüşmeler ve incelemeler gerçekleştirdi. Pazarın kurulduğu alanda oturan vatandaşlar, pazar esnafı ve müşterilerle birebir görüşmeler ve istişareler yapıldı, bölge trafik ve otopark gibi konular bakımından detaylıca incelendi" dedi.

Kumaş kısmı taşınıyor

Başkan Dinç, şöyle devam etti:

"Bu incelemelerin ardından otopark olarak kullanılan alanda yer sahipleri tarafından inşaat yapımına başlanması, ambulans ve itfaiye araçlarının alternatif güzergahı olmaması, başta o bölgede bulunan engelleri okullarına olmak üzere okullara ulaşım zorluğu, bölgede pazarın kurulduğu gün oluşan aşırı trafik sıkıntısı, konut giriş-çıkışlarının kısmen kısıtlı olması, bölgede yaşayan vatandaşlardan gelen tepkiler, pazarcı esnafının kamyon vb. araçları için alanın yetersiz gelmesi gibi sonuçlar çıktı. Bu sebeplerden dolayı çarşamba pazarının kumaş Kısmının taşınmasına karar verdik. Bu kapsamda gelinen noktada çarşamba pazarımızın kumaş kısmını Nilüfer ve 1139 no’lu caddelerimize taşıyoruz. 17 Eylül Çarşamba günü ilk kez pazar yeni yerinde kurulacak. Burada hiçbir hak sahibi de asla mağdur edilmeyecek. Pazarın kurulacağı yeni alanla ilgili detaylı bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzunluğu 850 metre olacak olan pazarımıza şu ana kadar fiziki olarak 178 tente bağlama direğinin montajı yapıldı. Pazarın iki ayrı noktasında toplam 4 bay, 4 kadın olmak üzere 8 mobil tuvalet ve lavabolarımız konuldu. Etkin ve yerinde müdahale açısından Zabıta kontrol noktamızı pazarın merkezinde konuşlandırıldı"

"Çarşamba günleri dışında bölgedeki sporsever çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız"

Bölgede otopark yapımının da tamamlanacağını ifade eden Dinç, "Ayrıca burasını basketbol ve mini futbol sahası olarak düzenliyoruz. Çarşamba günleri dışında bölgedeki sporsever çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bununda müjdesini buradan verelim. Aynı zamanda 17 Eylül günü de 2 minibüsümüz 2 farklı noktadan ring seferleri düzenleyeceğiz. Özetleyecek olursak burada daha düzenli ve daha kullanışlı bir alan oluşturuyoruz. Mevcut pazardaki gibi çevredeki evlerin, okulların doğrudan etkilenmeyeceği, evlere ve okullara giriş çıkışların kapanmayacağı, caddelerin geniş olmasından dolayı trafik yükünün minimum düzeyde olacağı, her noktaya erişim ve otopark açısından daha avantajlı bir pazar kuruyoruz. Ayrıca tezgah sayısını artırarak vatandaşlarımıza daha fazla çeşitlilik sunuyoruz. Özellikle yeni imara açılmış ancak sanayiye yakın olması sebebiyle sosyalleşememiş bir bölgeyi de canlandırmayı hedefliyoruz. Hayırlı olması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Şenol Dinç’in ardından söz alan Sakarya Seyyar Giyim Eşyası Satıcıları Odası Başkanı Yekta Tepe ise "Bir süredir çarşamba pazarı kumaş kısmının taşınma süreci ile ilgili hazırlık ve çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda pazar esnafını düşünen, fikir ve önerilerimize değer veren Belediye Başkanımız Şenol Dinç’e teşekkür ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.