Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kuyudibi Mevkiinde bulunan, şehrin tarihine tanıklık eden 103 yaşındaki tarihi konağın hatırasını özel bir dokunuşla yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirasa sahip çıkıyor. Adapazarı Kuyudibi Mahallesi’nde bulunan tarihi konakta başlatılan çalışmalar devam ediyor. 1922 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden bir tanesi olan Adapazarı Kuyudibi Mahallesi’ndeki 103 yaşındaki şehrin tarihine tanıklık eden konak, uzun yıllardır terk edilmiş halde ve atıl durumdaydı. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve kullanılmadığı için zaman içinde yıpranan bu konak, Büyükşehir tarafından özel dokunuşlarla restorasyona alındı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, şehrin en eski yapılarından konağın aslına uygun yeniden inşası için çalışmalar hızlandığını ifade ederek, "Şehrin tarihi ve mazisini temsil edecek olan, geçmişle gelecek arasına köprü kuracak projeyi hızla tamamlıyoruz. Aslına uygun olarak inşa edilen tarihi konağın üç katının taşıyıcı iskelet sistemi tamamlandı. Çatı imalatı, ince işçilikler ve çevre düzenlemeleri ile yapı eski haline kavuşacak" dedi.