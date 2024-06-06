Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 100 milyon liralık yatırımla 20 yeni otobüs alacaklarını duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 100 milyon TL’lik yatırım için Haziran meclisinde meclis üyelerinden yetki alacaklarını ifade ederek, toplu taşımada kullanılmak üzere 20 yeni otobüsün en kısa sürede hizmete alınacağını açıkladı. Çevreci, son teknoloji, konforlu ve en güvenli sistemle donatılmış araçlarla ulaşımda yepyeni sayfa açacaklarını ifade eden Alemdar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın refahına katkı sunacak, yaşam kalitesini artıracak adımları bir bir atıyoruz. Ulaşımda da bir haberimiz olmuştu. Yine ulaşımda çok önemli bir yatırım için daha harekete geçiyoruz. Haziran meclisimizde 20 yeni otobüs için meclis üyelerimizden yetki alacağız. 100 milyonluk bir yatırım. Şehrimiz hayırlı olsun. Bu yatırımımızla birlikte araç filomuzu gençleştirecek, çevreci ve yeni nesil filo ile hemşehrilerimize daha konforlu hizmet sunacağız. Meclisten alacağımız yetkinin ardından hızla 20 otobüsü filomuza dahil edeceğiz. İnşallah yeni adımlarımız da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ve İller Bankası Genel Müdürümüz Recep Türk’e çok teşekkür ediyorum" dedi.