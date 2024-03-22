Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, Sakarya’nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede, Hendek’in yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar güne karla uyandı. Lapa lapa yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışını görüntüleyen Mehmet Köse, "Anlatmaya gerek yok. Kar yağışı devam ediyor. Mart ayı dert ayı" dedi.