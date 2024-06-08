Süper Lig hayali bir sene daha ertelenen Sakaryaspor’da kongre heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Cumhur Genç’in aday olmayacağı kongre öncesinde iş insanı Gökhan İn kulüp başkanlığına adaylığını, “Sakaryaspor’u İspanyol ekolüyle tanıştıracağız. Hoca adayımız, futbolculuk kariyerinde Real Madrid’de de forma giymiş, Roberto Carlos ile kupalar kaldırmış, İspanya futboluna damga vurmuş ve dünyaca tanınan bir isim, Michel Salgado’dur. Kendisiyle bizzat görüşüp anlaşmayı sağladım” sözleriyle duyurdu.

Süper Lig hayali bir sene daha ertelenen Sakaryaspor’da kongre heyecanı başladı. Sakaryaspor’un mevcut başkanı Cumhur Genç ise 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Bu çerçevede yapılacak olan kongre öncesinde iş insanı Gökhan İn, Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı için kolları sıvadı. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine açıklamalarda bulunan İn, Real Madrid’de forma giyen eski futbolcu Michel Salgado ile görüşerek anlaşma sağladığını ve başkan seçilmesi durumunda teknik direktör olarak takıma getireceğini aktardı.

“17 yıldır Süper Lig hasretini dindiremedik”

Mevcut başkan Cumhur Genç’e teşekkürlerini de ileten iş insanı Gökhan İn, “Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı’na adaylığımı açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sakaryaspor, köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biridir. Ancak ne yazık ki, son 17 yıldır Süper Lig hasretini dindiremedik. Çoğu sezon Play-Offlar’da ve finallerde yaşadığımız hayal kırıklıkları, hepimizi derinden etkiledi. Yaşanan tüm bu talihsizliklere rağmen şehrin ve takımın heyecanını diri tutan, Sakaryaspor için büyük fedakarlıklar gösteren ve kulübümüz için mücadele eden başta Cumhur Genç’e ve yönetimindeki herkese canı gönülden teşekkürü de bir borç bilirim. Yaptığı çalışmalar kesinlikle takdire şayan ve kayda değerdir. Mevcut başkanımızın tekrar aday olmayacağını açıklaması ve kulübümüzün mali zorluklarla boğuştuğunu belirtmesi, hepimizin üzerine karamsar bir hava yaydı. Ancak bugün, bu olumsuz atmosferi dağıtmak ve Sakaryaspor’a yeni bir umut aşılamak için buradayım. Kulübümüzün mali sorunlarını çözmek, sportif başarıları yeniden yakalamak ve Sakaryaspor’u hak ettiği yere, Süper Lig’e taşımak için iddialı bir planla karşınızdayım” dedi.

“Sakaryaspor’u İspanyol ekolüyle tanıştıracağız”

Kulüp başkanı olduğu takdirde Michel Salgado ile çalışacaklarını aktaran İn, “Başkanlık adaylığım süresince öncelikli hedeflerim şunlardır; Kulübümüzün borçlarını kapatarak sürdürülebilir bir mali yapı oluşturacağız. Her bir kuruşun hesabını vererek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Sakaryaspor’u, Süper Lig’e taşımak için güçlü bir teknik ekip ve rekabetçi bir kadro kuracağız. Ayrıca, altyapıya yapacağımız yatırımlarla geleceğin yıldızlarını Sakaryaspor çatısı altında yetiştireceğiz. Teknik direktörümüz ve ekibimizi şimdiden belirledik. Sürprizimi de açıklamak istiyorum. Sakaryaspor’u İspanyol ekolüyle tanıştıracağız. Hoca adayımız, futbolculuk kariyerinde Real Madrid’de de forma giymiş, Roberto Carlos ile kupalar kaldırmış, İspanya Futboluna damga vurmuş ve dünyaca tanınan bir isim, Michel Salgado’dur. Kendisiyle bizzat görüşüp anlaşmayı sağladım. Sürecin sonunda kulübümüz temsilcileri bana bu görevi layık görürse, kendisiyle özverili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Taraftarlarımızın desteği olmadan başarının mümkün olmadığının bilincindeyiz. Bu yüzden, taraftarlarımızla sürekli iletişim halinde olacak, onların görüş ve önerilerini dikkate alarak kararlar alacağız. Şehirle bütünleşmiş bir Sakaryaspor kimliği ortaya çıkaracağız. Sakaryaspor’u, modern ve profesyonel bir yönetim anlayışıyla yönetecek, kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. Sponsorlarla, yerel yönetimlerle ve iş dünyasıyla güçlü işbirlikleri kurarak, kulübümüzün finansal ve sportif açıdan güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Sakaryaspor’u hak ettiği yere taşımak için kararlıyız ve birlikte başaracağız”

Sakaryaspor için elinden gelenin fazlasını yapacağını aktaran İn, “Bu açıklamadan evvel kararımı paylaştığım pek çok dostum ve yakınım bu kararı neden aldığımı sordu. Üzülerek hatırlatmak zorundayım. Adana’daki Play-Off’tan sonra basından takip ettiğim şehrimizin bazı iş adamları, çeşitli bahanelerle kendilerine yapılan başkanlık teklifini reddetti. Bu beni çok rahatsız etti. Aslında onlara yapılan bu teklif, büyük bir şeref ve onurdur. Kimsenin ne düşündüğü bizim pek umurumuzda değil. Biz kimseyle kavga etmek için gelmiyoruz. Benim düşüncem, Sakarya’mıza katma değer sağlamak ve Sakaryaspor’umuzun hak ettiği yerde olması için olağan gücümle çalışmaktır başka gayem yok. Ben de kaldırım mühendisi değilim benim de devam eden bir ticaretim var. Hiçbir iş yoğunluğu, hiçbir ticaret ve hiçbir para, Sakaryaspor’dan daha değerli değildir, olmamalıdır. Yola ikna edilmişlerle değil; inanmışlarla çıkılır. Sakaryaspor’u, layık olduğu yere taşımak için çıktığımız bu yolda, siz değerli taraftarlarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olacaktır. Birlikte, el ele vererek, Sakaryaspor’u yeniden Süper Lig’e çıkaracak ve bu büyük camiayı hak ettiği başarılarla buluşturacağız. Bu zorlu ancak bir o kadar da heyecan verici yolculukta, bana olan inancınızı ve desteğinizi esirgemeyeceğinizi umut ediyorum. Sakaryaspor’u hak ettiği yere taşımak için kararlıyız ve birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.