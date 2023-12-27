Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil olmak üzere son 11 maçını kaybetmiyor. Ezeli rakibi karşısında da galibiyet alan yeşil-siyahlılar, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bu sezon Teknik Direktör Tuncay Şanlı idaresinde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil son 11 maçını kaybetmedi. Yeşil-siyahlılar, oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Sakarya temsilcisinin gol yükünü ise 8 golle sol kanat oyuncusu Yonathan Alexander Del Valle çekiyor. Bu futbolcuyu 6 golle Kabongo Kasongo takip ediyor.