Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin antikanser, antioksidan, bağışıklık düzenleyici, antibakteriyel, antiviral ve anti-inflamatuar etkiler gösterdiğine işaret ederek, "Arı sütü, içerdiği mineraller, vitaminler, yağ asitleri, proteinler ve serbest amino asitler ile dikkat çeker. Sadece arı sütüne özgü doğal bir yağ asidi olan 10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) ve doğal bir protein olan royalaktin ise antioksidan, antimikrobiyal, antikanser, yara iyileştirme, yaşlanmaya, antimutajenik, antidiyabetik ve anti inflamatuar özellikler göstermektedir” dedi.

"Bağışıklığı güçlendirmek için gerekli"

Arı sütü, enfeksiyonlara karşı koruyucu ve tedavi edici etkilerinin yanı sıra besleyici özellikler de taşıdığının altını çizen Samancı, “Arı sütünün hem gram-pozitif hem de gram-negatif bakterilere karşı antibakteriyel özellikler gösterdiği ve bu özelliğin kraliçe arıya zararlı bakterilere karşı geniş spektrumlu bir bağışıklık sağlamakta yardımcı olabileceği gösterilmiştir” ifadelerini kullandı. Samancı; “Önümüzdeki mevsim geçişlerinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarmış olduğu maymun çiçeği virüsüne ve Covid-19’un farklı varyantlarına karşı bağışıklığımızı güçlendirmek için çocuk, ergen ve yetişkinlerde sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı ham bal, arı sütü ve propolis karışımından tüketmek faydalı olacaktır” diye konuştu.

Mantarların üzerinde de etkisi var

Propolis’in ağız bölgesinde oluşan lezyonlarda ve mantarların üzerinde de etkili olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır ise “2016 yılında yayınlanan bir makalede; çeşitli propolis örneklerinin maya ve gram-pozitif bakterilere karşı dikkate değer antimikrobiyal etki gösterdiği bulunmuştur. Standartlaştırılmış propolis özü verilen ağız candidiasis hastalarında, nistatin ile tedavi edilenlerle karşılaştırılabilir şekilde anlamlı bir lezyon baskılanması gözlemlenmiştir” dedi.