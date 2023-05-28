Seçim sonuçları belli olmasının ardından AK Parti ilçe teşkilatı önünde Cumhur İttifakı ortakları vatandaşlara seslendi.

AK Parti önünde kurulan stantta binlerce İnegöllüye seslenen AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş şu ifadeleri kullandı;

“Bizler mazlumların dertleri ile dertlendik, bu akşam Kudüs’teki Medine’de ki Mekke’de ki, Balkanlardaki Müslüman kardeşlerimiz seviniyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz biz seninle ölümüne gideriz diyoruz. Şimdi onlar birbirine düşecek, onların Türkiye diye bir sevdası yok, onlar proje ittifakıdır. Allah doğrular ile beraberdir. Allah hepinizden razı olsun. Yine en yüksek oyu alarak bu seçimden de birinci çıktık, Allah hepinizden razı olsun” dedi.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ise; “Selam olsun Alparslan’a Fatih’ Yavuz’a Mustafa Kemal’e, Başbuğ Türkeş’e, Erbakan’a, Ömer Halis’e selam olsun. Selam olsun Mekke’ye selam olsun, Karabağ’a, Kırım’a, Bosna’ya, Doğu Türkistan’a selam olsun Müslüman coğrafyasına. Bugün tam bağımsız Türkiye yolunda Cumhur İttifakına onay veren İnegöllülere selam olsun. Bugün öyle bir mühür vurdunuz ki sizi Vatikan’dan, Beyaz Saray’dan Pensilvanya’dan , Kandil’den yankılandı. Bugün öyle bir zafer kazandık ki mazlumlar sevindi. İsrail kurşunuyla sevinen yetim Ömer sevindi. Balkanlardaki teyzelerimiz sevindi. Karabağ’dan Türkiye’ye bakan gözler sevindi. Bugün itibari ile Türkiye yüzyılına merhaba dedik. Millet ittifakı seçmenleri müsterih olsun biz 85 milyonu yöneteceğiz kazanan Türkiye kazandı. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Adaletle yöneteceğiz. Bu sizin eseriniz kendinizle gurur duyun sabaha kadar sevinin bu sizin hakkınız” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bize bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. AK Parti kurulduğundan beri Cumhurbaşkanımızın talimatları sizlerin desteğiyle hergün çalıştık koşturduk, bugün haklı gururunu yaşıyoruz. Birileri sadece seçim günü geldiğinde sokağa inip kapı kapı geziyor oy istiyor. Bugün en güzel cevabı sizler verdiniz. Kader gayrete aşıktır, bizler gayret ettik yılmadık didindik bu haklı gururu yaşıyoruz. Bu duygu tarifsiz duygu, el birliği ile sizlerin desteği ve dualarınızla en iyisini yapacağız. Eleştire karşı edebimizden susuyoruz. Bizler sizlerle beraber iktidara talip olacağız. Sizlerin yüzünüzü yere indirmeyeceğiz. Bu şehirde her yaşayan kardeşimizin derdi bizim derdimizdir. Bu şehrin sorunlarını ülkenin sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Biz inşallah daha çok çalışacağız sözlerimizi yerine getireceğiz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Asuman Akçay Sakallı ise; “Biz bunlara ülkemizi vatanımızı bırakmayacağız demiştik, sizlerin sayesinde bırakmadık. Cumhurbaşkanımız ile daha nice nice zaferler kazanacağız” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise; “İnegöl muhteşemsin, her zaman muhteşemdin bu gece daha güzelsin. Onlar kandille ittifakla yaptılar, onlar Pensilvanya ile ittifak yaptılar, onlar ABD , Avrupa ile ittifak yaptılar bir tek bu aziz milletle ittifak yapmadılar. Bu millet ise reisimizle ittifak yaptı. Cumhurbaşkanımız öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek dedi. İnegöl, Bursa, Türkiye kazandı, Balkanlar, Kafkaslar, Mekke medine kudüs kazandı. Mazlum coğrafya kazandı. Kim kaybetti bay kemal geliyorum demişti, Cumhurbaşkanımız onun adını bay bay Kemal koymuştu. Bu aziz milletle yol arkadaşı olmazsan bu millet sana sahip çıkmaz” dedi.