İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş 23-28 Ocak arası İstanbul'da kapılarını ziyaretçilerine açan İstanbul Mobilya Fuarı'nda stant açan İnegöllü mobilyacıalara ziyarete gittiler.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Taban,"İki ayrı alanda devam eden İstanbul Mobilya Fuarında İnegöl Mobilyası'nı dünya pazarında temsil eden tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum." dedi

Ziyarette açıklama yapan diğer isim Vekil Salman ise,"

Uluslararası Mobilya Fuarı’nda İnegöllü mobilya firmalarımızın standlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Fuara katılan tüm firmalarımıza hayırlı işler, helalinden bol ve bereketli kazançlar diliyorum."dedi.

İlçe Başkanı Durmuş,"

"Milletvekilimiz Sn.Ayhan Salman, Bel.Bşk.mız Sn. Alper Taban ve teşkilatımız ile birlikte İstanbul Mobilya Fuarına katılan İnegöllü Mobilya firmalarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Tüm firmalarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.