Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularına 19-20 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Yarış öncesinde Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, dünya çapında bir organizasyona daha imza atmak istediklerini söyledi.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak. Kapadokya’da gerçekleşecek organizasyon öncesinde Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ayhan Güney: Güney: "Yine dünya çapında bir organizasyon olacağını düşünüyoruz"

Organizasyona bu sene 5 bin civarında katılımcı beklediklerini belirten Ayhan Güney, "3 bin civarında sporcu, 5 bin de katılımcı bekliyoruz. Ocak ayından beri organizasyon için çalışıyoruz. Çok güçlü gruplarla ve sponsorlarla bu sene de yine dünya çapında bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Turizme bağlı olarak yüzde 45-50 yabancı oluyor. Şu anda son kayıtlara göre 72 ülkeden yüzde 45’i yabancı olarak görünüyor. Yine o zamana kadar 75-80 ülkeden sporcu ağırlayacağız" dedi.

"Şu anda 60’a yakın patika koşusu Türkiye’de yapılıyor"

Türkiye’de hem patika koşularının hem de patika koşularına katılan sporcu sayısının son yıllarda arttığına değinen Güney, "İlk yıllarda patika koşuları pek bilinen yarışlar değildi. Dünyada çok hızlı büyüyordu ama ülkemizde yoktu. Sporcumuz da yoktu zaten. Bu 10 yıllık süre içerisinde gerek sponsorlarımızın gerek bizim yatırımlarımızla şu anda 60’a yakın patika koşusu Türkiye’de yapılıyor. Uzun mesafe patika koşabilecek sporcular çoğalmaya başladı. Tabii artık şehir hayatının zorluğu da insanları buna itiyor. Yolda koşmak insanlara çok cazip değil ama arazide koşmak onları daha fazla dinlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Parkur rekoru kırmak için gelen sporcular oluyor"

Cappadocia Ultra-Trail’in büyüyerek devam edeceğini sözlerine ekleyen Aydın Ayhan Güney, "Cappadocia Ultra-Trail bugün dünyanın en iyi 20 yarışından birisi olarak gösteriliyor. Ama iyi organize edilen, iyi katılımcı sağlayan diğer yarışlar da çıkmaya başladı. Bu da sevindirici. Hatta bu yıl dünyanın en ünlü yarışlarından birisi olan çöl maratonu ilk kez Kapadokya’da yapıldı. Kapadokya’nın güzelliği zaten dünyada biliniyor. Parkurları daha sonra değiştirmemeye başladık. Çünkü çok fazla talep var ve parkur rekoru kırmak için gelen sporcular oluyor. Parkurda değişiklik yaptığımız zaman rekor değişiyor. Aynı parkuru kullandığımız zaman bu bir şekilde hedef haline geldi" şeklinde konuştu.

Atilla Kuduoğlu: "Bu yarışı gerçekleştirmekten son derece mutluyuz"

Cappadocia Ultra-Trail’in 9 yıldır sponsorluğunu üstlendiklerinin altını çizen Atilla Kuduoğlu, "9 yıl önce çok küçük bir katılımcıyla başladık. Türkiye’de de o zaman ultra-trail yarışları çok yoktu. Biz bunlardan birine sponsor olduk. Türkiye’de bu anlamda sporcu da yok denecek kadar azdı. Oradan bu zamana kadar hem sporcu sayısında ciddi artış oldu hem de yarış sayısı ciddi şekilde arttı. Burada bir öncülük yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en büyük patika yarışı, dünyanın da sayılı yarışlarından birisi olarak gösteriliyor. Burada sponsor olarak bulunmaktan artık aile gibi olduk. Bu yarışı gerçekleştirmekten son derece mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Yeni sporcular eklemeye çalışıyoruz"

Yeni sporcular yetiştirmek için çalışmalarının da olduğunu vurgulayan Kuduoğlu, "Her hafta sonu farklı yerlerde bir antrenman düzenliyoruz. Burada yeni sporcular eklemeye çalışıyoruz. 4 tane sporcumuz var. Bunların bazıları dünya çapında koşuyorlar. Onlar da hemşire, mimar gibi belli meslek sahipleriydi. Bu diğer insanlara da cesaret veriyor" dedi.

Zorlu parkurlarda üst düzey rekabet imkanı

Zorlu parkuruyla üst düzey rekabet imkanı sunan yarış; Cappadocia Ultra-Trail 119K, Cappadocia Medium-Trail 63K, Cappadocia Short-Trail 38K, Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2’si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1’i kadın 3 kişilik takım) parkurlarda gerçekleşecek.