Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saloni A.Ş. Creative Direktörü Abdullah Canseven, “Markamızın en yeni koltuk tasarımlarından KYOTO modelimiz 55 Ülke tasarımlarının yarıştığı ve 1950 yılında Eero Saarinen, Charles ve Ray Eames tarafından Chicago'da kurulan, dünya genelinde tasarım mükemmeliyeti için en eski ve en tanınmış program olan GOOD DESIGN ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası tasarım yarışmalarındaki en prestijli ödüllerden biri olan GOOD DESNGN ödünü ülkemize  kazandıran ürünümüz tasarımcıları Sayın Haluk Özbek ve Sayın Dastan Abishev ve emeği geçen tüm değerli ekiplerimizi büyük mutlulukla kutluyoruz” dedi.

MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fahrettin Eniş

Whatsapp Görsel 2023 12 15 Saat 11.02.19 0549C2Bb

Kaynak: Haber merkezi