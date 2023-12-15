Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saloni A.Ş. Creative Direktörü Abdullah Canseven, “Markamızın en yeni koltuk tasarımlarından KYOTO modelimiz 55 Ülke tasarımlarının yarıştığı ve 1950 yılında Eero Saarinen, Charles ve Ray Eames tarafından Chicago'da kurulan, dünya genelinde tasarım mükemmeliyeti için en eski ve en tanınmış program olan GOOD DESIGN ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası tasarım yarışmalarındaki en prestijli ödüllerden biri olan GOOD DESNGN ödünü ülkemize kazandıran ürünümüz tasarımcıları Sayın Haluk Özbek ve Sayın Dastan Abishev ve emeği geçen tüm değerli ekiplerimizi büyük mutlulukla kutluyoruz” dedi.

Fahrettin Eniş