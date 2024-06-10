Bilecik 2. Amatör Ligi C Grubunda şampiyon olan Cihangazispor için kupa töreni düzenlendi.

Halı sahada yapılan kupa töreninde coşkulu anlar yaşandı. Törende, futbolculara madalya ve kupa takdimi yapıldı. Futbolcular ve taraftarlar sahada müzik eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

Törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu, Cihangazispor Kulüp Başkanı ve yöneticileri ile çok sayıda taraftar katıldı.