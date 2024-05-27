Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla doyasıya yaşadı.

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin ardından Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul’a geldi. Ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçen sarı-kırmızılıları, burada binlerce taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu tesislerde taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı. Balkona çıkan oyuncular, tezahüratlarla taraftarlara eşlik etti. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti.