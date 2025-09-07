Bursa’da bir baraj projesi daha rafa kaldırıldı.

Bursa Hakimiyet'ten İsmail Karaduman'ın haberine göre Yenişehir’de planlanan Günece Barajı’ndan sonra bu kez de İnegöl’de yapılması düşünülen Çayyaka Barajı iptal edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü, İnegöl’ün Çayyaka Mahallesi sınırlarında, Bedre Deresi üzerinde yapılması planlanan sulama amaçlı “Bursa İnegöl Çayyaka Barajı (11,474 milyon m³), Sulama, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali Entegre Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’ye mal olması öngörülen proje için yapılan ÇED başvurusu iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çayyaka, İclaliye, Kestanealan, İsaören, Deydinler ve Hocaköy mahalleleri sınırlarında yapılması planlanan baraj projesinin, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda iptal edildiğini duyurdu. DSİ’nin, planlama raporları sonucunda projenin ekonomik açıdan rantabl olmadığı gerekçesiyle ÇED sürecinin durdurulmasını istediği belirtildi. İptal edilen barajın yapılması durumunda ise Çayyaka, İsaören, Deydinler ve Hocaköy mahallelerinde toplam 1319 hektarlık tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacaktı.