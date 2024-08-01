Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Bedensel Engelliler Para Powerlifting Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları ağırladı.

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Para Powerlifting Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü ziyaret etti.

Özlü; organizasyonda kadınlar 79 kilogramda şampiyon olan Şevval Kutlu, 45 kilogramda şampiyon olan Şulenur Aktay ve 72 kilogramda Türkiye 2’ncisi olan Tahir Alacan ile Başiskele Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu’nu tebrik etti.