Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde Bozüyük’ü başarıyla temsil eden, 1. lige şampiyon olarak çıkan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’ini bu yıl şampiyon olarak tamamlayan ve 1. lige yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın antrenörü, voleybolcular ve teknik ekip Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Başkan Bakkalcıoğlu’na getirerek takıma ve kulübe desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular ve kulüp yöneticileri 1. lige yükselmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Desteklerinizden dolayı size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Başkan Bakkalcıoğlu’da takımın şampiyon olarak 1. Lige çıkması ile ilgili olarak “Bizim için büyük bir mutluluk. Ortada takdir edilmesi gereken güzel bir başarı var. 1. Ligde Bozüyük’ü temsil edecek olmanız Bozüyük’ümüz için gurur verici. Bizlere bu gururu yaşatan “Bizim Kızlar”ımızı ve teknik heyeti bir kez daha tebrik ediyorum. Biz Bozüyük Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız.” dedi.