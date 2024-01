Samsung Electronics merakla beklenen Galaxy S24 serisini tanıttı. Yeni seri ile mobil teknolojilerin gelecek on yılını başlattıklarını belirten Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, “Galaxy AI’ın günlük yaşamı nasıl destekleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Samsung Electronics, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24’ü tanıtarak Galaxy AI ile sunacağı yeni mobil deneyimleri paylaştı. Galaxy S serisi, akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmak, çekilen fotoğrafları kusursuz hale getirmek, yeni bir arama standardı belirlemek gibi sunulan her deneyim yapay zekadan alınan güçle sağlanıyor.

Yeni seri hakkında konuşan Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, “Galaxy S24 serisi, dünya ile aramızdaki bağlantıyı dönüştürüyor ve mobil teknolojilerin gelecek on yılını başlatıyor. Galaxy AI, köklü inovasyon geleneğimiz ile insanların akıllı telefonlarını kullanma şekillerine dair derin bilgilerimiz üzerine geliştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza yeni imkanlar sunacak olan Galaxy AI’ın günlük yaşamı nasıl destekleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Yapay zeka teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, ‘‘Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük yaşamı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve üreticiliğin yeni ufuklarını açıyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini yapay zeka, inovasyon ve estetikle şekillendiren bir dönüm noktası ve biz bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İşte dikkat çeken özellikler

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan ‘iletişimi’ geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor. Dil bariyerini aşarak iletişim kurmanız gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşınızla sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

Telefona yüklü gelen Live Translate uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmıyor ve cihaz üzerindeki yapay zeka özelliğiyle desteklenen konuşmalar tamamen gizli tutuluyor. Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda ‘Chat Asistanı’, bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor, iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor. Samsung Klavyede yerleşik olarak bulunan yapay zeka yetenekleri, mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 dil arasında gerçek zamanlı çevirebiliyor. Araç kullanırken Android Auto, gelen mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor ve birine tahmini varış zamanınızı göndermek gibi eylemler öneriyor. Böylece yola odaklanırken bağlantıda kalmaya devam ediliyor.

Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanı ile organize olmayı kolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Galaxy S24 serisi, sezgisel ve hareket odaklı Google ile Circle to Search özelliğini kullanıma sunan ilk telefon olarak online arama yapma konusunda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Galaxy kullanıcılarına yepyeni bir araç sunma hedefiyle Galaxy, dünya çapında online arama pazarı lideri Google ile çalışarak basit bir parmak hareketiyle keşfetmenin yeni yollarının önünü açtı. Ana ekran ikonuna uzun basarak, Galaxy S24’ün ekranındaki herhangi bir nesne çember içine alınarak, üzeri çizilerek ya da ekranda dokunarak o nesneye ilişkin yararlı arama sonuçları görüntülenebiliyor.

Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine , görüntü yakalama yeteneklerini dönüştüren ve bir çekimin ayarlarını yapmaktan içerikleri sosyal medyada paylaşmaya kadar her adımda özgür üreticiliğini en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli ve kapsamlı bir araç paketi sunuyor.

Geliştirilmiş Nightography özelliklerine sahip Galaxy S24 serisinde Space Zoom ile çekilen fotoğraflar ve videolar, zoom yapıldığında bile her koşulda mükemmel sonuç veriyor. Galaxy S24 Ultra’nın önceki modele göre yüzde 60 daha büyük 1,4 m piksel boyutu, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalanmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra’daki daha geniş optik görüntü sabitleyici (OIS) açıları ve geliştirilmiş el titremesi düzeltme yetenekleriyle bulanıklık azaltılıyor. Ön ve arka kameralar, video kaydederken netliği artırmak için özel geliştirilen ISP Block ile donatıldı. Bu teknolojiyle Galaxy S24, çekim yapan kişinin hareketleriyle çekilen nesnenin hareketlerini ayırt etmek için jiroskop bilgilerini analiz ediyor. Bu da daha etkili gürültü gidermeyle sonuçlanırken, uzaktan yapılan karanlık video çekimlerinde bile net sonuçlar sunuyor.

Yenilikçi Galaxy AI düzenleme araçları, harika çekimlerden sonra, silme, yeniden kompozisyon oluşturma ve düzenleme gibi hızlı değişiklikler yapmaya imkan tanıyor. Daha kolay ve daha verimli optimizasyonlar sunan Düzenleme Önerisi, her fotoğrafa mükemmel şekilde uyan ince ayarlar önermek için Galaxy AI yeteneklerini kullanıyor.

Bir kişinin veya nesnenin çekilen karede mükemmel konumda yer almasını sağlamak için hafifçe hareket ettirilmesi gerektiğinde, yapay zeka, kullanıcıların nesnenin konumunu ayarlamasına izin veriyor ve hareket ettirilen nesnenin eski yerinde kusursuz bir şekilde harmanlanmış bir arka plan oluşturuyor.

Güçlendirilen Galaxy, şimdiye kadar sunulan en akıllı deneyimlerle geliyor

Oyun oynamak, yüklü video kaydı ve düzenleme işlemleri yapmak, seyahat planlarken beş uygulama arasında geçişler yapmak gibi, hangi görev olursa olsun, Galaxy S24 serisindeki yonga seti, ekran ve daha fazlasında yapılan geliştirmeler, mükemmel deneyimler sunuyor. Galaxy S24 Ultra modelleri, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platform for Galaxy ile donatıldı. Galaxy kullanıcılarına özel optimize edilen bu yonga seti, inanılmaz derecede verimli yapay zeka işleme yetenekleri sunmak için olağanüstü NPU iyileştirmesine sahip. Her üç Galaxy S24 modelindeki ekranlarda bulunan 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızları, performans verimliliğini artırıyor.

Galaxy S24 serisinde hayata geçirilen daha ince ve eşit çerçeveli tasarım geliştirmeleri, tüm görüntüleme deneyimini iyileştiriyor. Bu geliştirmeler, Galaxy S24+ modelindeki 6,7 inç ve Galaxy S24 modelindeki 6,2 inç ekranların, neredeyse telefonların kasa ölçüleriyle aynı büyüklükte olmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra ise yalnızca görüntüleme için değil aynı zamanda üretkenlik için de optimize edilen 6,8 inç boyutunda daha düz bir ekrana sahip. Galaxy S24+ ekranı da şimdi, Galaxy S24 Ultra ile aynı QHD+ çözünürlüğü destekliyor.

Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri, kullanıcı seçimlerini ve güvenli kullanımı destekliyor

Üst seviye koruma sunan çok katmanlı güvenlik platformu Knox ile güven altına alınan Galaxy S24 serisi, uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma yetenekleriyle kritik bilgileri koruyor ve güvenlik açıklarına karşı savunma sağlıyor. Galaxy S24 serisi kullanıcıları, yapay zeka özellikleri dahilinde verilerin online olarak işlenmesini devre dışı bırakabilen Gelişmiş Zeka ayarları aracılığıyla, sundukları verilerin yapay zeka deneyimlerinin geliştirilmesinde ne ölçüde işlenebileceğine izin vereceklerini bütünüyle kontrol edebiliyor.

Her detayda hassas teknolojiler ve şıklık

Cihaz dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artıran titanyum çerçeveye sahip ilk Galaxy telefon olan Galaxy S24 Ultra’nın önemli ölçüde daha ince olan gövdesi, daha rahat tutuş sağlıyor ve hareket halinde daha iyi bir deneyim sunuyor. Galaxy S24+ ve Galaxy S24’ün aerodinamik tek parça tasarımında, cihazların arka kapağı ve yan çerçeve arasındaki kesintisiz bağlantı, daha yüksek bir estetik standart yakalıyor.