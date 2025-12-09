Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda metamfetamin maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük’te uyuşturucuya yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon kapsamında belirlenen adrese yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.