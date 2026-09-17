Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN TÜRK Muhabiri Burak Emek’in aktardığı bilgilere göre, Rojin Kabaiş soruşturmasında dosyaya yeni kamera görüntüleri eklendi. Görüntülerde, Rojin’in telefonunun bulunduğu bölgede görev yapan özel güvenlik personelinin bazı hareketleri ile kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir evde yaşanan dikkat çekici hareketlilik incelemeye alındı.

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut ise Mersin’de görevlendirilen bilirkişinin HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin çalışmasını tamamladığını ve raporun kendilerine ulaştığını açıkladı. Raporda dört önemli şüpheli ayrıntının yer aldığını belirten Karabulut, bu tespitler doğrultusunda savcılığa yeni araştırma ve inceleme taleplerinde bulunduklarını söyledi.

RAPORDA 4 ŞÜPHELİ NOKTA VAR

Karabulut, rapordaki tespitleri şöyle sıraladı:

Rojin’in kaybolmasından kısa süre önce, “hocam” şeklinde hitap ettiği Mehmet Çelik isimli bir kişiyle yaptığı mesajlaşma dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. İncelemelerde, bu kişiye ait olduğu değerlendirilen telefonun Rojin’le aynı baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi. Ancak dosyada Mehmet Çelik adını taşıyan iki farklı kişi bulunuyor; bunlardan birinin eski polis, diğerinin ise üniversitede idari personel olduğu belirtiliyor. Mesajlaşmanın hangi Mehmet Çelik’le yapıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Rapordaki ikinci şüpheli nokta Rojin’in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin hareketleri. Rojin’in telefonu sabah saat 10.15 sıralarında sahilde öğrenciler tarafından bulunuyor. Bundan yaklaşık 11 dakika önce kamera kayıtlarında bir özel güvenlik görevlisinin o bölgede bulunduğu ve 48 saniye boyunca çalılıkların arasında kaldığı görülüyor. Ardından bölgeden ayrılan güvenlik görevlisinin telefonu oraya bırakmış olabileceği ya da telefonu bırakan kişileri gözetlediği yönünde bir şüphe oluşuyor.

ARABADAN EVE TAŞINAN CİSİM NE?

Üçüncü nokta ise Rojin’in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir evde şüpheli bir hareketlilik görülüyor. İki erkek ve bir kadın, beyaz araçtan çıkardıkları ağır bir cismi sürükleyerek evin içerisine götürüyor. Ertesi sabah da aynı cisim evden çıkartılıp yeniden araca konuluyor. Bu görüntüler bugüne kadar yeterince araştırılmamış. Rojin’in öldürüldükten ya da bayıltıldıktan sonra bir süre bu evde tutulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Taşınan cismin Rojin olabileceğine ilişkin ciddi bir şüphe var. Ancak bu, henüz kesinleşmiş bir tespit değil. Bu nedenle kişilerin kimliklerinin ve HTS hareketlerinin araştırılmasını istedik.

ROJİN’İN ODA ARKADAŞI İFADESİ

Rapordaki dördüncü önemli nokta da Rojin’in oda arkadaşı ifadesinde saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında bulunduğunu söyledi. Ancak baz, GPS ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor.