İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi.

Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.