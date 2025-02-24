Kartepe’de farkındalık ve sanat atölyesine katılan gençler, hem kişisel hem de sosyal alanlarda daha büyük başarılar elde edebilmeleri adına yönlendirildi.

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Başarının anahtarı sende" etkinliğine katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, atölye çalışmasında yeşil-siyah renklere olan bağlılığını gösterdi. Başkan Kocaman, "Kocaelispor’umuzun şampiyonluk anahtarı elimde" ifadeleriyle takımına olan desteğini güçlü şekilde gösterdi. Sanatın kapsayıcı gücünden faydalanarak gençlerin motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan atölye çalışması Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi 1. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Kartepe Genç Akademi’de gerçekleştirildi. Eğitmen Burcu Uzguç Yalgın’ın rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimde gençler, hem kişisel hem de sosyal alanlarda daha büyük başarılar elde edebilmeleri adına yönlendirildi ve cesaretlendirildi. Etkinliğin kapanışında sanatçı ve eğitmen İlgen İpek Girit’in öncülüğünde öğrenciler kendi gelecekteki başarılarını temsil eden sembolik anahtarlarını özenle boyayarak üzerine hayallerini yazdı.