Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirdiği "Sanat Tarihi Atölyesi" dersi çerçevesinde Doç. Dr. Elif Dastarlı, sanatın doğduğu dönemi, farklı coğrafyaların sanata bakışını anlatarak dinleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akademi eğitimleri devam ediyor. 6 farklı alanda gerçekleşen akademide Sanat Tarihi Atölyesi, sanata ve tarihe ilgi duyan çok sayıda vatandaşı Ofis Sanat Merkezi’nde buluşturdu. Atölyede Doç. Dr. Elif Dastarlı, öğrencilerle buluşarak onları sanat tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkardı. Derse "Sanat nedir?" sorusuna cevap arayarak başlayan Dastarlı, 18. yüzyılda sanatı, zanaattan ayıran noktaları ve sanat algısının tarihi arka planını anlattı.

Dastarlı, "Sanat kavramı 18. yüzyılda şekillendi. Tarihi bir farkındalık bu dönemde kazanıldı. Sanatı zanaattan ayıran süreçte çok önemlidir. Bu hassas bir noktadır. Geçmişte sanat olarak anılan birçok eser aslında işlevsel bir obje olarak kabul ediliyordu. Ancak 18. yüzyıl ile birlikte işlevsellik ve estetik arasındaki ilişki yeniden tanımlandı” dedi. Doç. Dr. Dastarlı, Avrupa dışı sanat eserlerinden de örnekler sunarak dinleyenlere zengin bir sanat tarihi yolculuğu sundu, işlevsel ve estetik yönleri ele aldı. Sanat Tarihi Atölyesi ile katılımcılar, günümüz sanat algısının tarihi arka planını keşfetme imkanı buluyor. Sanatın sınırlarını aşan atölye, katılımcıları yalnızca Avrupa merkezli bir bakış açısına değil, dünyanın dört bir yanındaki farklı coğrafyaların ve kültürlerin sanata katkılarına da yönlendiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız ile şehrin sanatla buluşmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Atölyeye katılanlar, sanatla bağ kurmak ve onu daha derinlemesine anlamak için eşsiz bir fırsat elde ediyorlar. 8 hafta boyunca devam edecek olan Sanat Tarihi Atölyesi, dersleriyle sanat ve tarih yolculuğunda keyifli ve öğretici bir serüven sunmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.