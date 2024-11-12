Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların ara tatil dönemini öğretici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla Sanatçı Emine Toprak ile birlikte “Maske Atölyesi” etkinliği düzenledi.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sanatçı Emine Toprak ile birlikte Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda “Maske Atölyesi” etkinliği düzenledi. 6 yaş ve üzeri toplam 60 çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendi tasarladıkları maskeleri boyama fırsatı buldu. Renkli ve eğlenceli geçen atölyede, çocuklar el becerilerini de geliştirdi.