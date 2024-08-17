Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Yasin Yaşlı’nın vefatı, müzik dünyasında derin üzüntüye yol açtı ve sevenlerinden başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Sahip olduğu etkileyici sesle adını duyuran Yaşlı, kısa süre önce yoğun bakımda alınmıştı.

MÜZİSYEN YASİN YAŞLI’NIN ÖLÜMÜ

Mide ağrıları şikayetiyle hastaneye başvuran Yasin Yaşlı, 13 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Beyninde meydana gelen kan pıhtısı nedeniyle tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Yaşlı’nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Henüz 26 yaşında olan Yasin Yaşlı, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşıyordu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Konservatuvar bölümü öğrencisiydi.