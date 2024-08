Balıkesir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen 2. Balıkesir Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali, bu yıl Bandırma’da görkemli şekilde 2 gün boyunca kutlandı.

Festivalin ilk günü, Kaşif Acar Caddesi’nden başlayan ve esnafın alkışlarıyla destek verdiği kortej yürüyüşüyle start aldı ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar coşkulu bir şekilde devam etti.

Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü ve Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlendi. Katılımcılar arasında Bartın Otizm Güçlendirme Derneği, Aydın +1 Down Sendromlular Derneği, Denizli Down Sendromlular Derneği, Elazığ Down Sendromlular Derneği, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Derneği ile çeşitli yerel gruplar, renkli performanslarıyla sahne aldı.

Festival, down sendromlu bireyler için yeteneklerini sergileme ve sosyalleşme imkanı sunarak toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi. Halk oyunları ve dans gösterileri izleyicilerden büyük beğeni toplarken, etkinlik alanında keyif ve dayanışma dolu anlar yaşandı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü ve Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "Derneğimiz kendini aşan bir kurum olmuştur. Bizi yalnız bırakmayan beş ilden gelen özel çocuklarımız duyarlılıklarını göstermiştir. Bandırma’da olmasını istediğim şeylerden biri olan Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali’nin gerçekleşmesinden mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Etkinliğe, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir katıldı.