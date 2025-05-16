Sekiz ay süren eğitimlerin ardından çocuk ve yetişkinlerden oluşan 24 kursiyerin hazırladığı eserler, eğitmen Dilek Erim’in çalışmalarıyla birlikte sergide yer aldı.

Ebru ve kaat’ı sanatlarının geleneksel yöntemlerle işlendiği bu özel sergide, 26 kaat’ı ve 65 ebru eseri sergilendi. Uzun ve titiz bir sürecin ürünü olan çalışmalar, izleyenlerden tam not aldı.

Sergi açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, hem kursiyerleri hem de eğitmeni tebrik ederek sanatın sürekliliğine vurgu yaptı. Katılımcıların bu alandaki ilgisinin artarak sürmesini temenni ettiğini belirtti.

Eğitmen Dilek Erim de gelenekten gelen bu iki kıymetli sanat dalını geleceğe taşımak istediklerini ifade etti. Ebru ve kaat’ı meraklılarının ilgisini çeken sergi, 21 Mayıs’a kadar Konak Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek.